Впервые за 30 лет. Белорусский клуб пробился в финал Кубка ЕКВ

По сумме двух полуфинальных встреч «Минчанка» победила немецкий «Штутгарт» и сыграет в финале второго по значимости волейбольного турнира после Лиги чемпионов. Это лучший результат белорусских клубов в еврокубках с 1987 года, когда минский «Коммунальник» завоевал Кубок обладателей кубков.

Игроки минского клуба одолели серебряного призера бундеслиги в гостях, уступили дома, но прошли дальше благодаря победе в «золотой партии» со счетом 15:8.

В финале «Минчанка» сыграет с «Эджзаджибаши», победившем «Шверин», 3 и 10 апреля. Клуб из Стамбула 28 раз выигрывал чемпионат Турции. В сезоне 2014-2015 он выиграл Лигу чемпионов, в 2015 и 2016 годах дважды — клубный чемпионат мира.

В четвертьфинале белоруски победили 14-кратных чемпионок России и 8-кратных победительниц Кубка Европейских чемпионов «Уралочку» из Екатеринбурга.

Кубок Европейской конфедерации волейбола разыгрывался 37 раз: 25 раз побеждали клубы из Италии, три последних трофея получали россиянки. Турецкие клубы получали кубок один раз, еще 11 раз становились призерами.