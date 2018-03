Основатель Facebook потерял за сутки пять миллиардов долларов

Исполнительный директор и основатель соцсети Марк Цукерберг потерял 4,9 миллиарда долларов на падении акций компании. Его состояние сократилось до 70,4 миллиарда.

Акции упали на семь процентов после появления информации о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла собрать личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети без их ведома и создать алгоритм анализа политических предпочтений потенциальных избирателей, передает Вloomberg.com.

В середине марта британская The Guardian и американская The New York Times опубликовали серию расследований о Cambridge Analytica. Компания разработала мобильное приложение, которое собирало личные данные пользователей соцсети. Полученная информация использовалась для составления психологических портретов потенциальных избирателей и позволяла создавать рекламу для предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа. Данные о пользователях в политических целях использовал и предвыборный штаб Барака Обамы перед голосованием в 2008 году.

В Facebook заявили, что не были осведомлены об этом и 16 марта компания заблокировала доступ Cambridge Analytica к своим серверам.