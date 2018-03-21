Лукашенко поздравил митрополита Филарета с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения.

«Своим служением Вы внесли большой вклад в развитие Белорусской православной церкви. Ваш общепризнанный авторитет всегда помогал в решении важных государственно-церковных вопросов», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что митрополит Филарет по праву является самым почетным иерархом в Беларуси, его опыт архипастыря и наставника востребован в современных условиях и помогает укреплению духовного единства белорусского общества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.