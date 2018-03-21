СМИ: советники Трампа рекомендовали не поздравлять Путина с победой на выборах

Советники президента США Дональда Трампа рекомендовали не поздравлять российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, однако он не внял их предупреждениям, пишет The Washington Post.

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По данным издания, в информационных материалах о выборах в России, подготовленных для Трампа советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано: «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ». Кроме того, помощники советовали президенту выступить с осуждением химатаки в Солсбери, в ходе которой был отравлен нервно-паралитическим веществом Сергей Скрипаль.

Трамп не прислушался к рекомендациям. Как стало известно, накануне он позвонил Путину с поздравлениями. Президент США позже сообщил журналистам, что также обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР.

Действия Трампа, поздравившего Путина, осудили в конгрессе США. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, по данным CNN, раскритиковал произошедшее, заявив, что для него, если бы он занимал пост главы США, звонок президенту России не был бы приоритетной задачей. Он также высказал недоверие к подсчету голосов в России.

Еще один сенатор-республиканец Джон Маккейн, как сообщает Time, заявил, что своим поздравлением Трамп оскорбил «каждого российского гражданина, которому было отказано в праве проголосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны».