Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й круг крупного турнира в Майами

Первая ракетка Беларуси 23-летняя Александра Саснович (46-й номер рейтинга WTA) вышла во второй круг одиночного разряда турнира категории «Премьер» в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов.

Александра Саснович

В стартовом раунде Саснович переиграла чешку Кристину Плишкову (№80) в трех сетах — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Во втором круге Саснович сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№25).

В турнире в Майами участвуют еще две белоруски. В первом раунде Виктория Азаренко (№186) встретится с американкой Кэтрин Беллис (№44), Арина Соболенко (№60) — с еще одной американкой Мэдисон Бренгл (№77).

Четвертая представительница Беларуси в Майами Вера Лапко (№135) пыталась пробиться в основную сетку через квалификацию, но уступила во втором раунде немецкой теннисистке Андреа Петкович (№111) — 6:7 (1:7), 2:6. ﻿