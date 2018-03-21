В Барановичах начинают строить новый детский сад

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В Барановичах начинается строительство яслей-детского сада на 240 мест.

Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Боровки. В настоящее время готовится площадка под строительство. Как только позволят погодные условия, специалисты приступят непосредственно к возведению здания. Работы будут вестись за счет областного бюджета. На строительство планируется направить более 7 млн рублей.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год. Детсад возведут по типовому проекту. В распоряжении воспитанников и педагогов будут бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории учреждения обустроят несколько площадок для подвижных и развивающих игр, крытые веранды.

«Боровки — быстро развивающийся микрорайон, где проживают около 20 тыс. человек. В основном это молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада в шаговой доступности необходимо, поскольку это достаточно острый вопрос для местных жителей», — сказал БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергей Пузиков.

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Тэги: детский сад Персона: Сергей Пузиков Город: Барановичи

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