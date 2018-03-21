После критики со стороны СМИ пресс-служба БАТЭ внесла изменения в положение о сезонной аккредитации

После критики со стороны СМИ пресс-служба футбольного клуба БАТЭ (Борисов) внесла существенные изменения в положение об аккредитации на домашние матчи основного состава в сезоне-2018.

Вызвавший наибольшее возмущение пункт о добровольной выплате масс-медиа штрафа в пользу БАТЭ за нарушение отдельных статей документа (100 базовых величин, что составляет 2.450 рублей) заменен формулировкой «…оставляет за собой право использовать любые предусмотренные законодательством (…) средства правовой защиты, в том числе право требования от виновных лиц возмещения всех понесенных убытков», пишет БелаПАН.

Сами пункты, за нарушение которых БАТЭ предлагал выплачивать штраф, а сейчас намерен использовать иные меры воздействия, фигурируют и в новом документе, но тоже подвергнуты корректировке. По-прежнему требуется сохранять конфиденциальность информации, касающейся ООО «ФК БАТЭ» или его сотрудников, и источники ее получения, ставших известными представителю аккредитованного СМИ, а также получать согласие на распространение в СМИ сведений о личной жизни сотрудников ООО «ФК БАТЭ» от них самих или их законных представителей — но теперь «за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством».

Как и прежде, необходимо получать согласие сотрудников клуба на проведение аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемок — но «за исключением их проведения в местах, открытых для массового посещения, на массовых мероприятиях, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Из положения исчезли и некоторые другие пункты, ограничивающие права журналистов, в частности, о нераспространении «материалов негативного характера, содержащих бездоказательную критику сотрудников ООО «ФК БАТЭ», о запрете собирать информацию «в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ, или СМИ, не имеющего аккредитации на матчах футбольной команды», использовать отснятый материал в эфире новостных программ не более трех минут, продавать или передавать отснятый фото- и видеоматериал третьим лицам либо использовать материалы гостевых команд без письменного согласия БАТЭ.

СМИ обязаны предоставлять по просьбе клуба отснятый фото- и видеоматериал не «в течение одного рабочего дня», а «в согласованные сроки» и «при наличии технической возможности».

Запрашивать у клуба информацию журналисты имеют право в рамках не только законодательства о СМИ, но и регламентирующих документов Белорусской федерации футбола, УЕФА и ФИФА.

Репрессивные пункты положения об аккредитации стали причиной публичного отказа от подачи заявки спортивного портала by.tribuna.com и информационной компании БелаПАН. С критикой документа (спорные статьи которого, по заявлению пресс-службы БАТЭ, существовали уже несколько лет, но их никто не замечал) выступили известные спортивные журналисты и эксперты в области законодательства о СМИ. К переговорам с пресс-службой БАТЭ подключалась Белорусская ассоциация спортивной прессы.