Звезду российских телесериалов задержали за избиение сожительницы

20 марта в Москве полиция задержала звезду телесериалов актера Анатолия Наряднова, которого подозревают в нанесении побоев гражданской супруге. Актер известен по ролям полицейских в ряде сериалов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан уроженец Саратова, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения», — приводит АГН «Москва» комментарий пресс-службы ГУ МВД столицы.

Наряднов предположительно избил свою сожительницу вечером 17 марта. Прибывшие на место происшествия в дом N38 по Путевому проезду (Алтуфьево) сотрудники полиции установили, что между 34-летним актером и его гражданской супругой произошел конфликт.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, а женщину госпитализировали в ГКБ имени Н. Пирогова. У потерпевшей диагностированы тупые травмы грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы трех ребер, левосторонний пневмоторакс и ушибы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Уроженец Саратовской области Анатолий Наряднов окончил в 2005 году обучение на актерском факультете Саратовской государственной консерватории. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», «Светофор», «Гуляй, Вася!», «Стерва», «Коготь из Мавритании», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов (МВД и ФСБ).