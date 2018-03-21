Amazon обогнала Google и стала второй в мире по рыночной капитализации

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Американский онлайн-ритейлер Amazon завершил торговый день с рыночной капитализацией 768 миллиардов долларов. По этому показателю компания впервые опередила Alphabet (в нее входит Google) и стала второй в мире.

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Как отмечает Reuters, на рост акций повлияли ожидания инвесторов от развития направлений облачных технологий, продажи продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon.

Ценные бумаги Alphabet, одним из основных источников дохода которой является онлайн-реклама, наоборот, упали на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook. Капитализация компании составляет 762 миллиарда долларов.

Лидерство по рыночной капитализации сохраняет Apple, которая завершила торги на отметке 889 миллиардов долларов. По прогнозам Amazon может обогнать Apple к августу 2018 года, а к сентябрю — преодолеть отметку триллион долларов по рыночной капитализации.

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Тэги: Amazon Google

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