«Белтелеком» повышает тарифы с 1 апреля

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«Белтелеком» с 1 апреля повышает тарифы в среднем на 3%.

Будет повышена стоимость доступу в интернет, услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, выход на абонентов сотовой связи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг.

Изменения стоимости в пределах 6% коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

Неизменными останутся тарифы на наиболее востребованные пакеты «Ясна» — «Ясна 35», «Ясна 35+», «Ясна 75», «Ясна 75+», а также на тарифный план доступа в интернет «Рекорд 25».

 

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Тэги: Белтелеком

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