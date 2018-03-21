«Белтелеком» повышает тарифы

РУП «Белтелеком» с 1 апреля повышает тарифы.

«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг. В связи с этим с 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в сеть интернет увеличится в среднем на 3%», — говорится на сайте компании.

При этом неизменными остаются тарифы на наиболее востребованные в настоящее время пакетные предложения линейки «Ясна». Существующие тарифы сохраняются на популярные пакеты услуг «Ясна 35», «Ясна 35+», «Ясна 75», «Ясна 75+», а также на тарифный план услуг доступа в интернет «Рекорд 25».

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Беларуси на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи. Изменения стоимости в пределах 6% коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи. Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть интернет с гарантированной полосой пропускания.