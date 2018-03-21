На пожаре в Ивацевичском районе погибли два человека

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Ивацевичские следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух человек.

На пожаре в Ивацевичском районе погибли два человека

Фото pixabay.com

Как сообщается, трагедия произошла ночью 20 марта в деревне Селец. По данным спасателей, во время тушения пожара в доме были обнаружены тела двух человек — 51-летнего мужчины и его 36-летней сожительницы.

В Могилевской области в огне погибли три человека

Для того, чтобы выяснить причины гибели сельчан, назначен ряд экспертиз, по результатам которых следователи Ивацевичского РОСК примут процессуальное решение.

Напомним, в начале месяца на пожаре в жилом доме по проспекту Строителей в Витебске также погибли два человека — мать и сын. Трагедия произошла 8 марта.

Всего, по данным МЧС, с начала года в Беларуси произошло 1429 пожаров (за этот же период 2017 года — 1267), на которых погибли 169 человек (129).

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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Ивацевичи

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