В Минском районе БМВ сбил подростка и скрылся с места ДТП

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Белорусские правоохранители разыскивают водителя темного БМВ, который накануне днем сбил в Минском районе 12-летнего подростка.

По информации Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Чачково около 15:00.

В ДТП погибли генеральный секретарь и исполнительный директор Белорусской федерации плавания

Мальчик переходил дорогу, когда его сбил БМВ. Водитель вышел из машины и спросил о здоровье пострадавшего, а потом уехал с места ДТП.

Ребенок в результате наезда получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.

В настоящее время ГАИ ведет розыск свидетелей происшествия и самого водителя. В этой связи инспекторы просят всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить информацию по телефону +375 (29) 650-18-36.

Напомним, 4 марта в Молодечненском районе легковушка сбила 13-летнюю школьницу. ДТП произошло на 5-м километре автодороги Молодечно — Сомали.

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Тэги: ДТП подросток Город: Минск

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