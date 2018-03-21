В Минском районе БМВ сбил подростка и скрылся с места ДТП

Белорусские правоохранители разыскивают водителя темного БМВ, который накануне днем сбил в Минском районе 12-летнего подростка.

По информации Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Чачково около 15:00.

Мальчик переходил дорогу, когда его сбил БМВ. Водитель вышел из машины и спросил о здоровье пострадавшего, а потом уехал с места ДТП.

Ребенок в результате наезда получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.

В настоящее время ГАИ ведет розыск свидетелей происшествия и самого водителя. В этой связи инспекторы просят всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить информацию по телефону +375 (29) 650-18-36.

Напомним, 4 марта в Молодечненском районе легковушка сбила 13-летнюю школьницу. ДТП произошло на 5-м километре автодороги Молодечно — Сомали.