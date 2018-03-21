Трамп рассказал, какие темы будет обсуждать на встрече с Путиным

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45-й президент США Дональд Трамп определил темы, которые хотел бы обсудить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Трамп рассказал, какие темы будет обсуждать на встрече с Путиным
Фото пресс-службы Кремля

Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора лидеры США и России обсудили статус двусторонних отношений и договорились продолжать диалог о взаимных приоритетах и проблемах в сфере национальной безопасности, пишет «Голос Америки».


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Трамп поздравил Путина с переизбранием в президенты и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме этого оба президента подтвердили необходимость продолжать общие усилия в сфере стратегической стабильности.

Президент США также заявил, что он и Путин могут встретиться в не столь отдаленном будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, Украину и Сирию.

Напомним, в США из-за звонка в Москву ряд конгрессменов и сенаторов обрушились на Трампа с критикой. Более того, сообщалось, что помощники главы государства старательно отговаривали его от данного шага.

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Тэги: США-Россия Персона: Владимир Путин Дональд Трамп

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