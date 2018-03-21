В Москве бомж из Беларуси избил майора полиции

Инцидент произошел 15 марта в одном из магазинов «Дикси» в московском районе Хамовники.

Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах российской столицы, участковый обходил вверенную территорию. В этот момент у входа в супермаркет к нему обратился 35-летний приезжий из Беларуси, который не имеет в Москве определенного места жительства.

«Мужчина нецензурно отозвался о полицейском и со словами: «Ты что здесь стоишь, мусор? Иди работай» вошел в магазин. Участковый последовал за обидчиком и указал на него своему коллеге-майору. Второй участковый подошел к бездомному и попросил предъявить документы, но тот разразился руганью и ушел вглубь торгового зала. Оба участковых начали преследовать нарушителя, заходя с двух сторон. В итоге гражданин повернулся к майору и несколько раз ударил его по голове», — пояснил источник.

В конце концов злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Майор полиции получил ушибы и ссадины, но тяжело не пострадал.