В четверг в Беларуси будет 11 градусов мороза

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В четверг, 22 марта, Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью в юго-восточных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

В четверг в Беларуси будет 11 градусов мороза

Как отметили в Гидрометцентре республики, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица.


Весна пришла. Когда же уйдут морозы?

Ветер западный, юго-западный: ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-8°С, при прояснениях до -9..-11°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

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Тэги: прогноз погоды морозы

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