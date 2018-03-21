Задержаны Винярский, Некляев и Сивчик

Несколько лидеров белорусского демократического движения задержаны 21 марта в Минске.

В частности, задержаны сопредседатель движения «Разам» Вячеслав Сивчик, сопредседатель Белорусского национального конгресса Владимир Некляев и активист движения «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Оппозиционеры были задержаны накануне празднования столетия БНР, которое будет отмечаться 25 марта. БНК планирует в этот день провести шествие в центре города, хотя Мингорисполком разрешение на акцию не дал. Движение солидарности «Разам» поддерживает эту идею.

Как сообщает spring96.org, Владимир Некляев находится в Ленинском РУВД Минска. Не исключено, что поводом для его задержания стал 10-суточный арест, который политик получил еще в ноябре 2017 года, но до сих пор не отбыл. К аресту Некляев был приговорен за призывы к участию в «Марше возмущенных белорусов 2.0» в октябре прошлого года.

Вячеслав Сивчик, по информации правозащитников, был задержан возле своего дома, его отвезли в РУВД Центрального района.

Максим Винярский задержан на улице во время прогулки с собакой, он доставлен в РУВД Первомайского района.

Сейчас, по имеющейся информации, милиция ищет Николая Статкевича, сопредседателя Белорусского национального конгресса. Статкевич — инициатор запрещенного шествия в Минске 25 марта.