В Витебске трамвай сбил 91-летнюю пенсионерку

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Витебские следователи открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором трамвай сбил 91-летнюю пенсионерку.

В Витебске трамвай сбил 91-летнюю пенсионерку

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).


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Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, происшествие произошло 20 февраля примерно в 12:10.

62-летний мужчина, управляя трамваем, проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, где совершил наезд на пенсионерку.

В результате ДТП 91-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована в больницу.

Добавим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

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Тэги: ДТП трамвай Город: Витебск

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