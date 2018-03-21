В Витебске трамвай сбил 91-летнюю пенсионерку

Витебские следователи открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором трамвай сбил 91-летнюю пенсионерку.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, происшествие произошло 20 февраля примерно в 12:10.

62-летний мужчина, управляя трамваем, проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, где совершил наезд на пенсионерку.

В результате ДТП 91-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована в больницу.

Добавим, что санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.