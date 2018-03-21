В МВД заговорили о химической кастрации педофилов

В Министерстве внутренних дел Беларуси хотят использовать международный опыт в борьбе с педофилией. Об этом сегодня заявил представитель Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Олюшкевич.

По его словам, за пять лет 77 детей — более 40% несовершеннолетних жертв торговли людьми — были вовлечены в подконтрольную проституцию. Однако преступники понесли ответственность за обычное сутенерство.

Олюшкевич рассказал, что в мире существуют такие меры в отношении педофилов, как химическая кастрация, ведение базы данных педофилов, ответственность за груминг, коллекционирование детской порнографии.

В некоторых странах есть информирование о проживающих рядом с детскими учреждениями педофилах, к примеру, в США, Польше, Великобритании.

«Мы хотим также взять на вооружение данные методы», — приводит БЕЛТА слова правоохранителя.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Виталия Кульбицкого, количество выявленных в Беларуси преступлений, связанных с педофилией, увеличивается. Даже женщины оказываются за это на скамье обвиняемых.

Так, в 2017 году по сравнению с 2012-м количество выявленных противоправных деяний, связанных с педофилией, увеличилось в 15 раз, сообщил.

По его словам, за 2017 год только подразделениями по наркоконтролю и противодействию торговле людьми установлено 439 потерпевших от педофилии и 247 подозреваемых.

Напомним, 1 февраля суд Жлобинского района вынес приговор в отношении жителя райцентра, которому на момент задержания и следствия было 34 года. Как сообщала пресс-служба Гомельского областного суда, обвиняемому по ряду статей УК окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.