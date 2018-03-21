Биржа: доллар и евро упали на торгах 21 марта

В среду торги на БВФБ завершились сдачей позиций доллара и евро.

Так, американская валюта потеряла 0,0018 пункта (0,09%) — 1,9623 белорусского рубля, а европейская 0,0155 пункта (0,64%) — 2,4086 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепилась на 0,0092 пункта (0,27%) — 3,4121 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть находятся близко к максимумам за несколько недель — в районе 68 долларов США за баррель марки Brent.