ЧП в российской школе: девочка расстреляла одноклассников из травмата

Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту ЧП, произошедшего в одной из школ Курганской области, где 13-летняя девочка расстреляла одноклассников из травматического оружия.

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Происшествие произошло в шандринской средней школе №15 в среду, 21 марта.

В настоящее время правоохранители не исключают, что причиной стрельбы мог стать конфликт между учениками.

Также уже известно, что травматический пистолет ребенку вчера подарил ее отец.

В результате нападения травмы различной степени тяжести получили семеро детей.

Напомним, вчера сообщалось, что в американском Грейт-Миллзе (штат Мэриленд) произошла очередная стрельба.