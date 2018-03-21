ЧП в российской школе: девочка расстреляла одноклассников из травмата
Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту ЧП, произошедшего в одной из школ Курганской области, где 13-летняя девочка расстреляла одноклассников из травматического оружия.
Фото pixabay.com
Происшествие произошло в шандринской средней школе №15 в среду, 21 марта.
В настоящее время правоохранители не исключают, что причиной стрельбы мог стать конфликт между учениками.
Также уже известно, что травматический пистолет ребенку вчера подарил ее отец.
В результате нападения травмы различной степени тяжести получили семеро детей.
Напомним, вчера сообщалось, что в американском Грейт-Миллзе (штат Мэриленд) произошла очередная стрельба.
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