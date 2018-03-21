В Бресте «заминировали» внедорожник «Mерседес»
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Сегодня утром в Бресте владелец внедорожника «Мерседес» обнаружил на своем автомобиле странные предметы.
Однако это не смутило его. А вот поломанное зеркало стало причиной вызова милиции.
Прибывшие на место правоохранители обратили внимание, что подозрительные предметы на авто напоминают минирование.
После этого во двор, где находился внедорожник, были вызваны специалисты-минеры.
Осмотр показал, что это всего лишь бутафория.
Напомним, в конце января более 200 человек было эвакуировано из Полесского госуниверситета из-за сигнала о минировании. Его ради шутки «заминировал» 23-летний сотрудник вуза.
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