В Бресте «заминировали» внедорожник «Mерседес»

/ Происшествия
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Сегодня утром в Бресте владелец внедорожника «Мерседес» обнаружил на своем автомобиле странные предметы.

Однако это не смутило его. А вот поломанное зеркало стало причиной вызова милиции.

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Прибывшие на место правоохранители обратили внимание, что подозрительные предметы на авто напоминают минирование.

После этого во двор, где находился внедорожник, были вызваны специалисты-минеры.

Осмотр показал, что это всего лишь бутафория.

Напомним, в конце января более 200 человек было эвакуировано из Полесского госуниверситета из-за сигнала о минировании. Его ради шутки «заминировал» 23-летний сотрудник вуза.

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Тэги: лжеминирование Город: Брест

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