В Минске пропала 13-летняя девочка — о ее судьбе четыре дня ничего не известно

Минские правоохранители ведут розыск 13-летней школьницы Натальи Котляровой. Девочка ушла из дома 17 марта и о ее судьбе до сих пор ничего не известно.

Как сообщили в Ленинском РУВД, ребенок неоднократно уходила из дома.

По словам родителей, причин для ухода у девочки нет, она живет в благополучной полной семье.

Ранее сообщалось о том, что в Минске в Чижовке пропал 10-летний Даниил Соколовский. Он был обнаружен на следующий день на улице Голодеда — мальчика узнали люди, которые видели его фото на ориентировке.