«Мингорсвет» рассказал, сколько электроэнергии ежегодно затрачивается на уличное освещение

На уличное освещение белорусской столицы ежегодно затрачивается около 51 млн кВт•ч электроэнергии, сообщил на пресс-конференции 21 марта главный инженер унитарного предприятия «Мингорсвет» Олег Глушенков.

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В городе установлено 150 тыс. световых точек, более 110 тыс. из них приходятся на приборы наружного освещения, около 40 тыс. — на подсветку зданий.

«Жители Минска привыкли к тому, что у нас довольно-таки светлый город, — отметил Глушенков. — Гости, в том числе из европейских государств, наши приезжающие коллеги говорят, что Минск освещен намного эффективнее, чем различные города Западной Европы».

По словам главного инженера, несмотря на значительный годовой объем потребления электроэнергии и напрямую не компенсируемые горожанами затраты из бюджета доля электроэнергии, используемой для уличного освещения, составляет лишь 0,5-0,6% общего количества электричества, которое в год потребляет Минск, передает БелаПАН.

Глушенков сообщил, что благодаря применению мер по увеличению энергоэффективности освещения города с 2010 года потребление электричества удается удерживать на том же уровне, несмотря на то, что за последние восемь лет город вырос, а число световых точек увеличилось на 26%.

«Замена существующих световых приборов с ртутными и люминесцентными лампами на натриевые лампы, а также переход с обычных натриевых ламп на регулируемые натриевые лампы и светодиоды позволяет экономить до 50% электроэнергии на одном светильнике», — отметил Глушенков.