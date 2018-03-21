Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Украинский Кабмин принял решение о прекращении программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

Как передает УНИАН, соответствующий проект постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы» был включен в повестку дня и одобрен членами правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о готовности правительства расторгнуть программу, аргументируя это решение необходимостью переориентировать украинскую экономику от навязанной Россией сырьевой привязки.