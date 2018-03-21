Владимир Некляев помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина

Оппозиционный политик и поэт Владимир Некляев, один из сопредседателей незарегистрированного Белорусского национального конгресса, помещен в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. Об этом БелаПАН сообщила его жена.

«Я передала ему передачу. Он там, а сколько дней ему придется отсидеть и за что, я не знаю. Завтра постараемся, чтобы туда попал адвокат», — сказала Ольга Некляева.

По ее словам, Некляев должен ежедневно принимать таблетки. «Надеюсь, их ему передадут, он должен их принимать каждый день без перерыва. Это очень важно, надеюсь, они это поймут», — добавила жена политика.

Некляев был задержан 21 марта. Сразу после задержания его доставили в Ленинский РУВД. Правозащитники предполагают, что поводом для задержания стал 10-суточный арест, который Некляев получил еще в ноябре 2017 года, но до сих пор не отбыл. К аресту политик был приговорен за призывы к участию в «Марше возмущенных белорусов 2.0» в октябре прошлого года.

Кроме Некляева, 21 марта в Минске также были задержаны сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и оппозиционный активист Максим Винярский. Все они являются сторонниками проведения 25 марта запрещенного Мингорисполкомом шествия, которое инициировал еще один сопредседатель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.