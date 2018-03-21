В Минске будут судить водителя, который пьяным сбил женщину на пешеходном переходе

В управлении Следственного комитета по Минску окончено следствие по делу о ДТП с тяжкими последствиями.

По данным следствия, 26 декабря 2017 около 19 часов автомобилем «Мицубиси-Каризма», двигавшимся по крайней правой полосе улицы Селицкого в направлении деревни Королищевичи Минского района, был совершен наезд на 59-летнюю женщину. Потерпевшая переходила проезжую часть слева направо относительно транспортного средства. В результате ДТП она получила тяжелые травмы.

Согласно результатам освидетельствования, у 30-летнего водителя выявлено состояние алкогольного опьянения (2,66 промилле). Кроме того, по заключению автотехнической экспертизы скорость движения транспортного средства превышала 60 км/ч, при ограничении таковой дорожным знаком «40 км/ч» и искусственной неровностью.

Водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Он находится под стражей.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый трижды привлекался к административной ответственности — в 2004, 2005 и 2010 годах за езду за рулем в нетрезвом виде, однако после сдачи соответствующих экзаменов в ГАИ снова получил право управления транспортными средствами. Мужчина является водителем погрузчика в частной организации. Технический осмотр автомобиль не проходил, так как, согласно пояснениям обвиняемого, только что был завершен его ремонт.

«Мужчина ехал один и заведомо знал о наличии впереди пешеходного перехода, обзорность которого ограничена не была. Несмотря на это, наезд на женщину стал для него неожиданностью. В связи с темным временем суток работало уличное освещение, однако поверхность асфальта была мокрой. Данные обстоятельства требовали от водителя повышенного внимания и правильного выбора скорости, которая позволила бы при необходимости уступить дорогу пешеходу», — сообщили БелаПАН в УСК.

По результатам расследования водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото УГКСЭ по Минску