«Перспектива» предлагает правительству не привлекать к ответственности ИП в случае вопросов к их контрагентам в ЕАЭС

РОО «Перспектива» предлагает правительству не привлекать к ответственности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, уплативших ввозной НДС, в случае вопросов к их контрагентам в ЕАЭС. Об этом говорится в открытом письме предпринимательского объединения первому вице-премьеру Василию Матюшевскому.

В нем обращается внимание на ситуацию с привлечением к ответственности ИП, работающих в розничной торговле и заплативших ввозной НДС при закупке товаров в ЕАЭС, пишет БелаПАН.

«По действующему отечественному законодательству налоговые органы нашей страны принимают к учету накладные, подтверждающие ввоз указанных в них товаров. ИП розничной торговли по этим накладным уплачивают ввозной НДС. Однако налоговые органы в дальнейшем имеют право провести проверку по принятым к учету накладным. В случае, когда из-за контрагентов стран ЕАЭС возникает множество вопросов по совершению хозяйственных операций с нашими ИП, наступает ответственность в виде штрафа и конфискации ввезенного товара. В худшем варианте — инкриминируется статья о лжепредпринимательстве со всеми вытекающими последствиями», — говорится в письме.

По мнению «Перспективы», ситуация в данном вопросе усугубляется тем, что сроки, по которым налоговые органы имеют право назначить проверку, составляют до пяти лет с момента принятия к учету накладных по ввозному НДС.

«Санкции за подобные нарушения могут достигать через несколько лет несколько сотен тысяч долларов на каждого ИП. Поэтому сегодня именно нерешение данного вопроса порождает недоверие к властям и служит мощным катализатором протестных настроений в предпринимательской среде. Так будет до тех пор, пока вопрос не будет снят, и чем дальше, тем острее он будет звучать», — считает председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

По его словам, согласно нормам декрета № 7 установлен пресекательный срок для взыскания налогов, но он не касается ИП в розничной торговле, они могут быть привлечены к ответственности в любое время в течение пятилетнего срока.

«Перспектива» считает, что в настоящее время налоговые органы имеют неограниченные возможности проверки легальности контрагентов субъектов хозяйствования, в том числе с помощью реестров, регистров, обмена данными с налоговыми органами других государств. «То есть контролирующие органы обязаны помогать бизнесу, на начальной стадии решая всевозможные вопросы, а не карая потом, действуя задним числом и нанося удар в спину малому бизнесу, тем самым вызывая многочисленные протесты по всей стране, как это было ранее», — считает Шумченко.

Как полагает «Перспектива», в случае принятия к учету накладных по ввозному НДС, а также с принятием последующей оплаты по ним, дальнейшие претензии к субъектам хозяйствования не допускаются и они не могут быть привлечены к ответственности. «В данной формулировке заложен принцип: «Налог уплачен — вопросов больше нет!» Объединение предпринимателей просит Совет министров рассмотреть данное предложение и принять позитивное решение по нему, «тем самым решить одну из самых важных проблем для ИП розничной торговли».

«Представляется, что такое решение будет способствовать стабильности ведения нашего бизнеса, повышению его вклада в развитие экономики Беларуси, укреплению доверия бизнеса к государству и соответствует духу декрета № 7», — говорится в письме к правительству.