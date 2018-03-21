США следят за пользователями биткоинов — Сноуден

Агентство национальной безопасности США (NSA) просматривает блокчейн биткоина с целью определения личности пользователей в распределенной сети.

Эдвард Сноуден распространил секретные документы от осведомителя, которые указывают, что наблюдение за пользователями, имеющими биткоин остается главным приоритетом для АНБ, передает The Intercept.

Исходя из них, повестка дня может выходить за рамки простого отслеживания публичного реестра биткоина. Агентство активно анализирует глобальный интернет-трафик и обрабатывает ПО, чтобы определять личность пользователей.

Аналитики SSG11 нашли ценность в программе MONKEYROCKET, чтобы помочь отследить отправителей и получателей биткоинов.

Например, в одном из меморандумов, приведенном в отчете, было предложено, чтобы агентство собирало конфиденциальную информацию, такую ​​как пароли пользователей сети биткоина, активность в Интернете и идентификаторы устройств.

Секретный отчет сообщает, что АНБ проявляет интерес к криптовалютам с 2013 года, но биткоин является главным приоритетом.

Согласно отчету, АНБ контролирует интернет-деятельность пользователей сети биткоина с 2013 года через программу с кодовым названием OAKSTAR. И все же новая утечка предположила, что с помощью MONKEYROCKET, другой подпрограммы OAKSTAR, АНБ может приблизиться к тому, чтобы точно определить пользователей, которые инициируют криптовалютные транзакции.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США. В начале июня 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов. В связи с этим, в США 14 июня 2013 года ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.