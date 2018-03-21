Выкраденный с территории Беларуси российскими спецслужбами украинец Павел Гриб останется под арестом до 4 мая

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Российский суд оставил до 4 мая под арестом гражданина Украины Павла Гриба, который в конце августа 2017 года пропал на территории Беларуси, а вскоре нашелся в СИЗО российского Краснодара.

Павлу Грибу инкриминируется совершение преступления по статье Уголовного кодекса РФ о терроризме.

Родные Павла Гриба уверены, что молодого человека выманили на территорию Беларуси, а затем похитили и вывезли сначала в Смоленск, а затем в Краснодар российские спецслужбы.

Адвокат: по словам Павла Гриба, его вывезли из Беларуси в Россию неизвестные

Белорусские правоохранительные органы проводят проверку. «Проверка не закончена. Устанавливаются все обстоятельства его нахождения на территории [Беларуси] и убытия с нее. Поэтому делать вывод о том, что он был каким-то иным, в том числе незаконным, способом перемещен, еще рано. Мы это все выясним и прессе в первую очередь об этом объявим», — говорил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич еще 25 октября 2017 года.

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Тэги: розыск Павла Гриба Персона: Павел И. Гриб Игорь Шуневич

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