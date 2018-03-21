Стало известно, когда в Беларуси полностью перейдут на оплату по безналу за школьное питание

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, когда за школьное питание будут платить по безналичному расчету.

Нынешняя система безналичного расчета за школьное питание с использованием системы ЕРИП или «Карты учащегося» начала внедряться в 2017 году. Чиновник отметил, что она полностью себя оправдывает, так как родители знают, что деньги, предназначенные для оплаты питания в школе, пошли именно на эти цели.

Также снята нагрузка с классных руководителей, которые освобождены от сбора наличных денег и ежедневных расчетов с комбинатом школьного питания, заявил он во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По его словам, переход на безналичные расчеты за питание в школах должен завершиться к 2020 году. Однако в регионах планируют это сделать уже к 1 января 2019 года», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Госконтроль подозревает работников школьных столовых в Гродненской области в хищении мяса, фруктов и сока. Проверки выявили, что школьные работники не докладывали в порции продукты.