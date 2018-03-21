Минчанку восстановили в очереди на жилье. Ее продали цыганам и искали 17 лет

Вернувшись в 2014 году в Минск, девушка попыталась стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако получила отказ.​ Прокурор Минска направил председателю Мингорисполкома письмо с предложением повторно рассмотреть ее просьбу и городские власти согласились.

«Заявительница хотела стать на такой учет как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От местных исполнительных и распорядительных органов обоснованно последовал отказ. Местные власти в качестве препятствия для положительного решения вопроса сослались и на отсутствие 10 лет регистрации по месту жительства в Минске», — сообщает сайт Генпрокуратуры.

Первоначальным местом жительства девушки и ее матери был дом на ул. Заречной. Судебные органы в период с 1997 по 2014 год не принимали решения о признании ее безвестно отсутствующей либо умершей, в связи с чем она не подлежала снятию с регистрационного учета.

«Перемена места жительства заявительницы обусловлена исключительно преступными действиями третьих лиц, не позволившими ей своевременно реализовать гарантированное государством право на улучшение жилищных условий. На основании решения суда от 2017 года она уже зарегистрирована и проживает в квартире по ул. Сосновый бор в Минске, которое признано не соответствующим санитарным и техническим требованиям. Общий срок ее регистрации в столице составляет более 10 лет», — также указывает прокуратура.

С учетом собранных данных прокурор города Минска Сергей Хмарук направил председателю Минского горисполкома Андрею Шорцу письмо, в котором предложил повторно рассмотреть вопрос о постановке заявительницы на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий как лица, проживающего в жилом помещении, признанном не соответствующем установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. Городские власти согласились с доводами прокуратуры. Девушке необходимо обратиться с соответствующим заявлением.

В 1997 году жительница Минска вместе с четырехлетней дочерью Олей приехала в Молдову. Они жили в пригороде Кишинева и занимались попрошайничеством. Затем девочку похитили и продали в цыганскую семью. Женщина вернулась в Минск одна. Олю назвали Машей и научили цыганскому языку. В 2014 году она победила в местном конкурсе красоты «Мисс Сороки». Этот город на севере Молдовы считают неофициальной цыганской столицей. Тогда же благодаря тесному взаимодействию белорусских сыщиков с полицией Молдовы и стало известно о ней. Когда Ольга вернулась в Минск, Администрация Советского района и Минский горисполком отказали ей в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и она обратилась в прокуратуру.