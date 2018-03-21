В ЦИК России рассказали, на скольких участках были отменены результаты голосования

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В Центральной избирательной комиссии рассказали, на скольких участках были отменены результаты голосования на прошедших 18 марта выборах президента РФ.

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Как сообщил РИА «Новости» замглавы ЦИК Николай Булаев, «на 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России».

Он не исключил, что могут пересмотреть результаты голосования еще на нескольких участках.

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Тэги: выборы президента России Персона: Николай Булаев

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