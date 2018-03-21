В ЦИК России рассказали, на скольких участках были отменены результаты голосования

В Центральной избирательной комиссии рассказали, на скольких участках были отменены результаты голосования на прошедших 18 марта выборах президента РФ.

Как сообщил РИА «Новости» замглавы ЦИК Николай Булаев, «на 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России».

Он не исключил, что могут пересмотреть результаты голосования еще на нескольких участках.