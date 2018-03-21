Женщину, выбросившую собаку с восьмого этажа, оштрафовали на 2450 рублей

В Витебске состоялся суд над 36-летней Мариной Крицкой, виновной в жестоком обращении с животным — она выбросила собаку с восьмого этажа.

Ее судили сразу за два преступления: жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего (часть 1 статьи 339-1 УК) — она 26 ноября выбросила с балкона на восьмом этаже свою собаку — и приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (статья 236 УК) — женщина сдала в ломбард соседскую сережку, пишет news.vitebsk.cc.

Представитель обвинения просил наказать Крицкую за первое преступление 114 часами общественных работ, а за второе — двумя с половиной годами исправительных работ.

В свою очередь защита подсудимой просила оправдать женщину по части 1 статьи 339-1 УК, а по статье 236 УК смягчить наказание, так как ее подзащитная ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В результате судья Первомайского района Елена Протас за убийство собаки наказала подсудимую штрафом в размере 2450 рублей (20 базовых величин), а за то, что она сдала чужую сережку в ломбард — ограничением свободы на полтора года без направления в исправительное учреждение.

Поскольку в данном случае меньшее наказание поглощается большим, то платить штраф Крицкой не придется. Кроме наказания суд назначил женщине принудительное лечение от алкоголизма.