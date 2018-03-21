Из белорусских банкоматов похитили сотни тысяч долларов с помощью компьютерной программы

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Преступники с помощью программного обеспечения дистанционно получали доступ к банкоматам в Беларуси и Кыргызстане и активировали выдачу средств на общую сумму более миллиона долларов.

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств с банкоматов, сообщает пресс-служба СК. 

В августе 2016 года в Беларусь приехал 49-летний гражданин России. Он был должен денег знакомому и тот попросил его оказать услугу. Россиянин подходил к конкретным банкоматам в нужное время и забирал наличные: они появлялись из устройства сами, без банковской карты. Деньги он передавал другому участнику группы. 

В августе 2017 года россиянина задержали в Софии болгарские правоохранители и спустя почти четыре месяца он был экстрадирован в Беларусь. На него завели уголовное дело.

Это дело выделили из более крупного: о деятельности организованной преступной группы. Один из ее руководителей приговорен в феврале 2018 года к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

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Тэги: банкоматы дело о хищении кража

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