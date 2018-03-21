Вячеслав Сивчик находится в ЦИП на Окрестина

Задержанный 21 марта милицией сопредседатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске, сообщила сопредседатель движения Елена Толстая.

По ее словам, причины ареста политика в ЦИП сообщить отказались, предложив обратиться в РУВД Центрального района, куда доставили Сивчика после задержания, сообщила она БелаПАН.

Сивчик был задержан возле своего дома людьми в штатском, которые объяснили свои действия якобы совершенным преступлением и необходимостью допросить.

Как сообщалось, 21 марта в Минске также задержаны сопредседатель Белорусского национального конгресса поэт Владимир Некляев и оппозиционный активист Максим Винярский, которые, как и Вячеслав Сивчик, являются сторонниками проведения 25 марта шествия, запрещенного Мингорисполкомом.

Некляев помещен в ЦИП на Окрестина, а где находится Винярский, пока неизвестно. Инициатор шествия, еще один сопредседатель Белорусского национального конгресса Николай Статкевич в настоящее время не задержан.