В Бресте установили лжеминера внедорожника «Мерседес»

33-летнего брестчанина подозревают в лжеминировании внедорожника «Мерседес» в областном центре.

По информации официальный представитель регионального УВД Сергея Дученко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность хулигана, который сымитировал минирование автомобиля. Им оказался брестчанин 1984 года рождения.

В настоящее время подозреваемый задержан. Милиция выясняет причины данного происшествия, пишет БЕЛТА.