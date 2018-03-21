В Бресте установили лжеминера внедорожника «Мерседес»
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33-летнего брестчанина подозревают в лжеминировании внедорожника «Мерседес» в областном центре.
По информации официальный представитель регионального УВД Сергея Дученко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность хулигана, который сымитировал минирование автомобиля. Им оказался брестчанин 1984 года рождения.
В настоящее время подозреваемый задержан. Милиция выясняет причины данного происшествия, пишет БЕЛТА.
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