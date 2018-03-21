В Беларуси могут массово строить технологичные многоквартирные дома

Три «навороченных» жилых дома построили в Минске, Гродно и Могилеве в рамках проекта Программы развития ООН на средства Глобального экологического фонда. Они могут стать типовыми.

В один из таких домов в Гродно отправился журналист TUT.by, чтобы разобраться, как можно использовать городскую канализацию для бесплатного отопления и какую выгоду приносит солнечная станция на крыше.

Это экспериментальные многоквартирные дома, построенные по типовым проектам, но с разным набором технологий. На них проверят эффективность этих технологий, сравнят различные их сочетания и выберут наиболее эффективные варианты для дальнейшего тиражирования. Конечная цель — создать типовые проекты, чтобы их можно было строить по всей стране.

В квартирах установлены вентустановки с меньшей производительностью. Вентиляция имеет 9 уровней мощности, оснащена автоматикой, которая позволяет запрограммировать работу по часам и дням недели. Благодаря всему этому удалось сократить энергопотребление. Расходы тепла на обогрев дома удалось сократить в 3−3,5 раза по сравнению со стандартными домами.

Рядом со строительной площадкой на глубине 4 метров проходит действующий коллектор городской канализации. Температура стоков в нем не опускается ниже плюс 17 градусов в течение всего года. Специалистами Института жилища — НИПТИС имени Атаева был сконструирован теплообменник из нержавеющей стали, представляющий собой трубу, с приваренным в нижней части теплосъемником. Энергия сточных вод, которая уходила в никуда, теперь используется для обогрева квартир.

Тепло из квартир уходит не только с воздухом, но и сливается с использованной горячей водой в канализацию. В экспериментальном доме в подвальном помещении установлены утилизаторы тепла сточных вод. В них направляются так называемые серые стоки от умывальников, ванн, стиральных машин. Стоки от кухонной мойки и унитаза уходят в канализацию по отдельной трубе. Серые стоки проходят через специальный теплообменник и частично подогревают воду для горячего водоснабжения. Финишный нагрев осуществляется через теплообменник косвенного нагрева теплоносителем из центральной сети. Теоретически утилизатор поможет сэкономить до 30% на нагреве горячей воды для бытовых нужд.

Для компенсации расходов электроэнергии, затрачиваемой на работу тепловых насосов, на южном фасаде и крыше расположилась целая солнечная электростанция. Общая площадь солнечных панелей — 250 м². Мощность — 74 кВт, среднегодовая выработка — 13 кВт·ч. Станцию запустили в мае. В первый месяц эксплуатации она выработала 2,2 мегаватта электроэнергии. В июне — 2,5, за июль и август — 12,8, в сентябре — 4,5, в октябре — 1,9, в ноябре — 1 и декабре 0,7 мегаватта.

Солнечная энергия лишь частично компенсирует расходы на электричество для тепловых насосов — на привод теплового насоса в ноябре было израсходовано 20 мегаватт энергии.

Все квартиры в доме уже раскуплены. Это коммерческое жилье, квартиры продавались в среднем по 600 долларов за метр. Застройщик — «Гродножилстрой». Учитывая, что энергоэффективная составляющая — тепловые насосы, поквартирная вентиляция, фотовольтаика — финансировалась отдельно и ее можно считать подарком жильцам, цена очень демократичная.

Все, что мы увидели в энергоэффективном доме в Гродно, — недешевое удовольствие, но к стоимости дома оно добавляет всего 15−20%. Стоит помнить, что вложения в энергосберегающие технологии многократно окупятся за годы эксплуатации. Об этом пока предпочитают забывать, но тарифы растут, и покупать более дешевое жилье, чтобы платить больше за отопление, — сомнительная экономия.

Проект дома гродненскому застройщику понравился, и он готов строить такие же дома, только с другими опциями: скорее всего, откажется от тепловых насосов, но вот поквартирную вентиляцию с рекуперацией и утилизацию тепла серых стоков оставит.