Rakuten Viber приглашает стартапы принять участие в акселераторе Techstars

Viber приглашает стартапы принять участие в новой международной программе развития бизнеса от Rakuten и Techstars. Данная кураторская программа продолжительностью три месяца будет проводиться в Сингапуре.

В ходе программы будут изучены все основные функции приложений для общения: обмен сообщениями, покупки, платежи, AR и VR, техническая оптимизация, маркетинг и аналитика. Из всех претендентов будут отобраны 10 стартапов, их представители отправятся в Сингапур.

Прием заявок на участие открыт, зарегистрироваться можно до 8 апреля. Программа стартует в июле и продлится до октября. Demo-день назначен на 11 октября. В этот день участникам будет предоставлена возможность поделиться своими идеями с сотнями инвесторов по всему миру.

Кураторы-представители из всех подразделений Rakuten, включая Viber, смогут поработать с отобранными стартапами в формате тесного сотрудничества.