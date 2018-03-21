В июле в Минске пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту

Минск с 23 по 29 июля впервые в своей истории примет чемпионат мира по вертолетному спорту.

Соревнование пройдет на аэродроме Боровая и соберет 40-45 экипажей из 10-15 стран, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта.

Чемпионат мира по вертолетному спорту станет последним соревнованием на аэродроме Боровая, который переезжает в Липки. После закрытия аэродрома Боровая его территория будет отдана под жилищную застройку.

Беларусь подала заявку в Международную авиационную федерацию (FAI) на проведение чемпионата мира весной 2016 года. Минск с инспекцией посетил президент международной вертолетной комиссии CIG FAI Жак Берло. В январе 2017 года Минск официально выбрали местом проведения чемпионата мира по вертолетному спорту 2018 года.

В Беларуси уже проводилось мировое первенство среди вертолетчиков — в 1978 году в Витебске на территории аэроклуба ДОСААФ.