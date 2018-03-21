Оппозиционера Максима Винярского арестовали за солидарность с «Хартией`97»

Его задержали во время прогулки с собакой и доставили сначала в РУВД, а затем в суд Первомайского района.

Активист вывесил 13 марта возле парка Челюскинцев растяжку с надписью «Свободу Хартии`97», передает Spring96.org.

В Минске также задержали сопредседателя Белорусского национального конгресса Владимира Некляева и сопредседателя незарегистрированного движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика. Все они являются сторонниками проведения 25 марта шествия, запрещенного Мингорисполкомом. Их поместили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.