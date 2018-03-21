Украина вступит в НАТО в течение 10 лет — Порошенко

Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС. План действий для этого Киев надеется получить до конца 2019 года.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель — в следующем десятилетии стать членом Альянса», — сказал Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

По словам президента, государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России. Он также отметил, что членство Украины сделает альянс сильнее и эффективнее.

Комментируя аннексию Крыма, Порошенко сказал, что сегодня Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности не существует альтернативы НАТО.