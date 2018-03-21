Глава Twitter: биткоин станет единственной валютой в мире

/ Техно
Просмотров: 159 Комментариев: 0

Уже через 10 лет биткоин обойдет по своей важности доллар и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарды пользователей, убежден руководитель соцсети Джек Дорси.

Об этом он заявил в среду, 21 марта, сообщает The Times.

«В конечном итоге мир придет к единой валюте, интернет придет к единой валюте. Я лично считаю, что это будет биткоин. Пока он медленный и дорогой, но по мере роста числа пользователей все это пойдет. Есть новые технологии, которые делают блокчейн более доступным»,  уточнил Дорси.

Пока глава Twitter оптимистично отзывается о криптовалютном рынке, сама соцсеть планирует запретить размещение соответствующей рекламы.

Сюжет: Криптовалюта

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: биткоин криптовалюта доллар Twitter Персона: Джек Дорси

Другие материалы на эту тему:

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?

Финнадзор Германии о биткоинах: можно лишиться всех денег

Финнадзор Германии о биткоинах: можно лишиться всех денег

Валюта нон грата: власти против биткоина

Валюта нон грата: власти против биткоина

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)