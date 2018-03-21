Минчанин украл шесть тысяч долларов у родителей девушки и прогулял их за неделю

Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД задержали ранее не судимого 19-летнего жителя Минска.

Задержанный видел где родители его девушки прятали отложенные на ремонт квартиры деньги и, улучив момент, украл их, сообщает Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД. Шесть тысяч долларов парень потратил на карманные расходы.

Родители девушки, узнав, что их накопления похитил знакомый дочери, потребовали вернуть их, а после отказа обратились в милицию.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без.