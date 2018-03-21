В Минске задержали 25-летнего наркомана — ему грозит до восьми лет

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Сотрудники Заводского РУВД и Департамента охраны МВД нашли и задержали официально не работающего минчанина, который дедал закладки для одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Мужчина получал на телефон сообщение, в котором указывались координаты, где находится товар и куда его нужно спрятать, передает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. За каждую сделанную им закладку он получал по 10 долларов.

Оперативники обнаружили и изъяли свыше 25 граммов гашиша, весы, фасовочные пакеты, а также различные приспособления для употребления наркотиков. Молодой человек и сам их употреблял.

В его отношении возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Тэги: гашиш сбыт наркотиков наркозависимость департамент охраны МВД

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