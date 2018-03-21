«Вы радуете милиционеров своим талантом». Солодуха и Афанасьева получили награды от МВД

За «многолетнее плодотворное сотрудничество» медали «100 год міліцыі Беларусі» и благодарности главы МВД удостоены 16 деятелей культуры, в том числе заслуженные артисты Александр Солодуха и Инна Афанасьева.

Замминистра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Барсуков отметил, что в органах внутренних дел без участия представителей творческих профессий не обходится ни одно знаковое мероприятие, передает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на плотный концертный график, вы радуете милиционеров своим талантом. Большое спасибо от всех коллег за подаренные положительные эмоции. Это, несомненно, дорогого стоит», — сказал Барсуков.

Солодуха расценил врчение награды как знак уважения, уточнил, что это для него значит многое.

«Несколько лет подряд участвую в торжествах, приуроченных ко всем важным милицейским датам. В нынешнем году, чтобы выступить на концерте в честь профессионального праздника стражей правопорядка, пришлось подкорректировать рабочий график. Рад, что эти усилия оценили так высоко», — добавил артист.