Американец нашел выигрышный лотерейный билет на миллион долларов, но вернул его владельцу

Будущий победитель лотереи Mega Millions остановился на одной из автозаправок в Канзасе и уронил свой билет. Продавец зная, что он выигрышный на миллион долларов, вернул его клиенту.

Утерянный билет нашел сотрудник АЗС. Проверив его, он обнаружил, что выигрыш составляет миллион долларов. Ему удалось найти хозяина и вернуть пропажу, сообщается в пресс-релизе Kansas Lottery.

«Он объяснил, что произошло, и протянул мне билет, — рассказал победитель лотереи. — Я просто не мог поверить».

Лотерея Mega Millions проводится с 1996 года. Самый крупный в истории США джекпот на сумму 656 миллионов долларов разыграли в 2012-м.