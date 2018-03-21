РБК отказался работать в Госдуме из-за скандала с домогательствами

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Журналисты одного из крупнейших в России СМИ не будут работать в Госдуме с 21 марта. Решение принято после заключения думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

С 21 марта РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

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«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

21 марта комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналистки «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и не нашла никаких «нарушений поведенческих норм».

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Тэги: домогательства Госдума Персона: Леонид Слуцкий Фарида Рустамова

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