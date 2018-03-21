Британские врачи впервые восстановили зрение стволовыми клетками

Врачи из глазной больницы Мурфилдз в Лондоне с помощью революционной методики смогли восстановить зрение двум пожилым пациентам.

Новая форма терапии будет доступна в Британии в течение следующих пяти лет, сообщает Science Alert.

Два пожилых пациента страдали от состояния, которая называется дегенерацией желтого пятна: связанного с возрастом состояния сетчатки, которое отвечает за примерно половину всех случаев слепоты. Это болезнь включает в себя разрушение слоя клеток за светочувствительными колбочками и палочками, которые образуют сетчатку глаза.

Новый способ лечения этой болезни был разработана учеными из Университетского колледжа Лондона с помощью сотрудников Национального института исследований в области здравоохранения. Процедура проводится всего за 45 минут под местной анестезией. Всего из одной эмбриональной стволовой клетки получают 6-миллиметровый участок со 100 тысячами пигментных клеток сетчатки.

«За несколько месяцев до операции мое зрение был действительно ужасным, я не мог ничего увидеть правым глазом. Это замечательно, что сделала команда, и мне так повезло, что мне вернули мое зрение», — сказал журналистам один из участников эксперимента, 86-летний Дуглас Уотерс.

После успеха в лечении двух пациентов врачам разрешили продолжить эксперимент еще на восьми.