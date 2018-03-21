Президент Перу ушел в отставку

Президент Перу Педро Пабло Кучински подал заявление об отставке на фоне скандала с подкупом конгрессменов. Он сообщил о своем решении Конгрессу.

Педро Кучински подозревают в попытках подкупа конгрессменов с целью недопущения своего импичмента в ходе предстоящего заседания Конгресса Перу, передает Reuters. Кроме того, Кучински использовал компанию на Виргинских островах, чтобы легально уклоняться от уплаты налогов США.

Педро Пабло Кучински родился в семье еврейско-польского иммигранта и тети кинорежиссера Жан-Люка Годара. Он окончил Оксфордский и Принстонский университеты. После того как к власти в Перу пришла хунта Кучински переехал в США и работал во Всемирном банке и на Уолл-стрит. Он дважды был министром финансов и один раз премьером, а в 2016 году стал президентом.